La divertida respuesta de Ferreras a Marc Giró tras sus palabras sobre Trump: "Yo no tengo el pelo naranja"

Parece que Marc Giró no va a contribuir a que Antonio García Ferreras entreviste a Donald Trump ya que le parece un "rollo patatero". Sin embargo, entiende que el presentador de Al Rojo Vivo quiera hacerlo porque "a Ferreras le va la marcha".

Marc Giró aterrizará muy pronto en laSexta. Según él mismo ha confesado en Al Rojo Vivo, su esperado Cara al show llegará la semana del 20 de abril, coincidiendo con la semana del libro. Cuenta que el programa "no irá de entrevistas psiquiátricas, sino entrevistas de promoción (...) al servicio cultura de este país". Pero no ignorará la política porque "la política no la puedes ignorar".

"¿Cómo se va a ignorar la política si la política está en todas partes? Decir que no te interesa la política es hacer política. Eso de 'no, yo no hablo de política porque no hablo de política, porque yo no me quiero meter en líos. Pues eso es un lío en el que acabas de meter porque no hablar de política es política pura y dura, política, por cierto, tirando a fascista", afirma contundente Giró.

De hecho, se atreve en Al Rojo Vivo a analizar la contundente derrota de Orbán en Hungría: "Demuestra que el fascismo cae y que se puede combatir, como cayó aquí después de 40 años de dictadura". Sin embargo, parece no querer ayudar a Antonio García Ferreras en su deseo de entrevistar al hombre más poderoso de el mundo: al presidente de los EEUU, Donald Trump.

¿Crees que podrías echarle una manita con eso?, le pregunta la periodista María Llapart a Marc Giró en Al Rojo Vivo. Pero la respuesta de Giró parece más que clara: "Me parece que me parece un rollo patatero entrevistar a Trump", responde contundente Giró, matizando que entiende que quiera una entrevista con el presidente de los EEUU.

"Lo entiendo porque a Ferreras le va la marcha muchísimo, pero, Ferreras, entrevistar a Trump es un rollo (....) Claro que entre machos... entre ellos se ponen", le dice Giró entre risas. Pero lógicamente, la contestación de Ferreras no se hace, ni mucho menos, esperar: "Bueno, bueno, bueno... Muy grande. Imagínense lo que viene. Este es el principio del huracán Marc Giró en laSexta". Pero, "yo entre otras cosas, no tengo el pelo naranja", le responde divertido. En el vídeo podemos ver al completo este momento.

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