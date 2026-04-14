Marc Giró analiza en Al Rojo Vivo la derrota de Orbán en Hungría: "Demuestra que el fascismo cae y que se puede combatir"

Como un analista político más, el hurácan Marc Giró, que llega muy pronto a laSexta, habla de la derrota política de Orbán en Hungría en directo para Al Rojo Vivo. Como siempre, se muestra más que claro y contundente.

Marc Giró asegura que política es todo y que por supuesto, en su programa, Cara al show, que comenzará muy pronto en laSexta, tal como él mismo revela en Al Rojo Vivo, habrá política. Porque, "¿cómo se va a ignorar la política si la política está en todas partes? Decir que no te interesa la política es hacer política", confirma el periodista.

Y habla así de una de las noticias más importantes del momento: la derrota del ultra Viktor Orbán en Hungría: el conservador Péter Magyar arrasaba a Orbánen las elecciones nacionales celebradas este pasado domingo: "Me parece muy buena noticia. Pero a ver qué hace también ahora el sujeto este que le ha derrotado porque, claro, en el año 2024 estaba en el mismo partido de Orbán".

Pero, pese a todo, se muestra contundente: "La derrota de Orbán demuestra que el fascismo cae y se puede combatir, como cayó aquí después de 40 años de dictadura". "Sabemos perfectamente que el fascismo se puede combatir como se combatió en esos 40 años, que eso, a veces, a la gente se olvida, que se cree que estábamos aquí todas acomodadas y no, cariño, había mucho sindicato y muchísima gente luchando contra fascismo", sentencia Giró.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención para Al Rojo Vivo.

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