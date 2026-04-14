Marc Giró, muy sincero con el deseo de Ferreras de entrevistar a Trump: "Me parece un rollo patatero entrevistarlo"

Muy pronto, Marc Giró llegará con su 'Cara al show' a laSexta. En Al Rojo Vivo, nos adelanta algo de cómo será este programa y a quién probablemente no entrevistará... Da al play para conocerlo.

Antonio García Ferreras quiere entrevistar a Donald Trump: ¿Crees que podrías echarle una manita?, le pregunta la periodista María Llapart a Marc Giróen Al Rojo Vivo, quien nos cuenta todos o algunos secretos del programa que muy pronto comenzará en laSexta: Cara al show.

"Me parece que me parece un rollo patatero entrevistar a Trump", responde contundente Giró, matizando, eso sí, que entiende que el presentador de Al Rojo Vivo quiera una entrevista con el presidente de los EEUU: "Lo entiendo porque a Ferreras le va la marcha muchísimo, pero, Ferreras, entrevistar a Trump es un rollo (....) Claro que entre machos... Entre ellos se ponen", le dice Giró entre risas.

"Bueno, bueno, bueno... Muy grande. Imagínense lo que viene. Este es el principio del huracán Marc Giró en laSexta", reacciona Ferreras. Pero le contesta, claro está: "Entre otras cosas, yo no tengo el pelo naranja".

Además de estos chascarillos, podemos conocer, incluso, como si fuera un analista político más de la mesa de debate de Al Rojo Vivo, lo que opina Marc Giró de la derrota de Orbán en Hungría. Se muestra así de claro con la derrota del ultraderechista: "Demuestra que el fascismo cae y que se puede combartir, como cayó aquí después de 40 años de dictadura. Sabemos perfectamente que el fascismo se puede combatir como se combatió en esos 40 años, que eso, a veces, a la gente se olvida".

En el vídeo podemos ver al completo esta intervención. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.