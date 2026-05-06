La confesión de Alaska a Marc Giró: "Mi cirujano plástico es el hombre que más límites me ha puesto"

Marc Giró pone en más de un aprieto a Alaska con un juego, a priori, inofensivo, en el que salen nombres como Ilia Topuria o Jacob Elordi y tiene que elegir entre su cirujano plástico y Mario Vaquerizo.

Alaska y Mario han abierto las puertas de su casa en más de una ocasión al gran público a través de la televisión y las revistas, y es por ello que conocemos la gran afición de la artista por el coleccionismo... de todo, en general. También hablaba de ello en otro espacio de la cadena, Tesoro o Cacharro. Da igual que sea común, extravagante o extraordinario; todo tiene cabida en su céntrico ático de Madrid. "Tu entorno dice que tienes tendencia a acumular cosas, hasta al punto de que está empezando a preocuparse", le dice Marc Giró en esta entrevista que la cantante concede a Cara al Show, el nuevo programa de laSexta que arrasa en el prime time de los martes.

Conociendo su "pasión por las cosas", Marc le propone un juego: "Es casi terapéutico, porque solo puedes quedarte con uno. Se llama 'Este o este'". Las reglas son simples: el presentador le muestra dos imágenes y ella solo puede escoger una.

Las patatas fritas son las primeras descartadas frente a las revistas del corazón. Marc aprovecha la oportunidad que el destino le brinda: "La última vez que fuiste portada dijiste que solo habías sido infiel una vez". "¿Es poco?", pregunta ella. "Yo nunca he sido infiel, no sé de qué me estás hablando", se defiende Marc. "Fue para irme con Mario (Vaquerizo)", confiesa. La pillaron, por supuesto. "No era una tontería, era una cosa que era un clamor popular. Y yo lo negué", comenta.

Hello Kitty, los labubus y los labubus disfrazados de Hello Kitty también dicen adiós. Sara Montiel, la "diosa, influencia e inspiración", gana el siguiente combate y también el posterior, aunque se enfrenta al mismísimo Ilia Topuria. Pero cuando llega Frankenstein ("no puede haber un hombre más guapo en el mundo"), Alaska ya no tiene ojos para nadie más, ni siquiera para Jacob Elordi caracterizado del personaje. Eso sí, si Elordi-Frankenstein la invitara a una cena romántica, ella le diría que sí... si no fuera por Mario.

El verdadero dilema llega cuando sale a escena el doctor Monereo. "Es cirujano plástico y es mi doctor Frankenstein", reconoce ella entre risas. "Es muy bueno tener un doctor que te diga 'no, no seas loca'", explica. Él es el hombre que más límites le ha puesto, quizás el único. Pero eso no impide que se quede con él.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.