"¿Puede ser Bolaños el nuevo Jacob Elordi?": la reacción de María Gómez al ver el 'feeling' en redes del ministro con Pilar Vidal

Después de desvelar el viernes en Zapeando su "microenarmoramiento" con Félix Bolaños, Pilar Vidal hablaba en 'La Roca' hablando del 'reel' que subía el ministro siguiéndola en Instagram. El análisis del momento, en este vídeo.

El viernes Pilar Vidal estuvo en Zapeando y nos desveló su 'crush' con el ministro Carlos Cuerpo y cómo en ese hueco de su corazón lo había sustituido por otro ministro: Félix Bolaños. "No sé lo que tiene la sala de maquillaje de Antena 3", afirmaba.

El aludido subía a sus redes un divertido reel, que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, en el que se ve cómo él también empieza a seguir a la periodista en Instagram.

"¿Richard Gere? Pero si es Manolo Lama con gafas", reacciona Iñaki Urrutia, mientras Dani Mateo le pide que no se ponga "celoso", porque "hay cola".

Pilar Vidal habló en 'La Roca' sobre este 'reel' y aseguró que Bolaños "tiene todo lo que me gusta en un hombre: es canoso, inteligente y tiene sentido del humor".

Nuria Roca le respondía y aseguraba que el ministro "nos ha ganado a todos", por lo que María Gómez se pregunta si es posible que Bolaños se convierta en "el nuevo Jacob Elordi". Sin embargo, a ella le recuerda "a Millhouse, pero mayor".

Dani Mateo va más allá y se imagina una 'Cumbres borrascosas' con Félix Bolaños y Pilar Vidal y el ministro "tapándole la boca así en un granero...".

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