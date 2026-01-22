Ahora

"No llores que es oro": el divertido momento en el que Ilia Topuria regala un collar de oro a Ismael, hijo de Omar Montes

"Así vamos igual", comenta entre risas Ilia Topuria, padrino de Ismael, hijo de Omar Montes y Lola Romero, a quien le ha regalado un elegante crucifijo de oro.

Ismael, hijo del cantante Omar Montes y su pareja, Lola Romero, ya puede presumir de su primer regalo especial: un collar de oro de manos de su padrino, el campeón del mundo de peso ligero de la UFC, Ilia Topuria.

En Aruser@s, Alfonso Arús muestra el divertido momento en el que Topuria intenta colocarle el collar al pequeño: un elegante crucifijo de oro. Entre risas, el luchador comenta: "Así vamos igual", mientras trata de ajustar el regalo. Al ver la reacción de Ismael, Omar Montes interviene con humor: "No llores, que te están regalando oro".

Desde el plató, Rocío Cano destaca la importancia del detalle: "Es oro, que lo guarde bien".

