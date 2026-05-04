Ahora

Nuevo programa

Marc Giró recibe a Berto Romero, Judit Martín y Alaska este martes en Cara al Show

Este martes, a partir de las 23:00 h, las puertas del ascensor de Cara al Show vuelven a abrirse para recibir a Berto Romero y Judit Martín. Marc Giró dará también la bienvenida a Alaska en este tercer programa.

Marc Giró recibe a Berto Romero, Judit Martín y Alaska este martes en Cara al Show

Cara al Show continúa arrasando en laSexta. Con 2,1 millones de espectadores únicos, Pedro Almodóvar y Najwa Nimri conquistaron a la audiencia el pasado martes. Ahora es el turno de Berto Romero, Judit Martín y Alaska, los invitados del programa de esta semana.

Marc Giró da la bienvenida a los protagonistas de 'Pizza Movies' en su ya mítico 'ascenshow', donde sube a la sexta planta acompañado por el emblemático gato y las Glorias Cabareteras.

De forma inesperada, una ola de frío polar irrumpe en escena, acompañada por un grupo de esquimales. "Vienen con nuestra segunda invitada, Alaska", explica el presentador.

La actuación musical de Fangoria pondrá el broche de oro a la velada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio por el caso mascarillas, en directo | Ábalos declara en la recta final del juicio para responder a las acusaciones de Aldama
  2. García Ortiz habla por primera vez tras su condena y carga contra la "intoxicación" de la Comunidad de Madrid: "Hemos perdido todos"
  3. El proyecto "humanitario" de Trump para desbloquear Ormuz se topa con la amenaza de Irán: "Cualquier fuerza armada extranjera será blanco de nuestros ataques"
  4. Merz quita hierro a la retirada de soldados de EEUU y niega que tenga relación con su choque con Trump
  5. "No tienen corazón": la desesperación y el enfado por el 'no' del PP, Vox y Junts a la prórroga de los alquileres
  6. Tres muertos por hantavirus en un crucero de lujo que partió desde Argentina con destino final en Canarias