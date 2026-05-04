Marc Giró recibe a Berto Romero, Judit Martín y Alaska este martes en Cara al Show

Este martes, a partir de las 23:00 h, las puertas del ascensor de Cara al Show vuelven a abrirse para recibir a Berto Romero y Judit Martín. Marc Giró dará también la bienvenida a Alaska en este tercer programa.

Cara al Show continúa arrasando en laSexta. Con 2,1 millones de espectadores únicos, Pedro Almodóvar y Najwa Nimri conquistaron a la audiencia el pasado martes. Ahora es el turno de Berto Romero, Judit Martín y Alaska, los invitados del programa de esta semana.

Marc Giró da la bienvenida a los protagonistas de 'Pizza Movies' en su ya mítico 'ascenshow', donde sube a la sexta planta acompañado por el emblemático gato y las Glorias Cabareteras.

De forma inesperada, una ola de frío polar irrumpe en escena, acompañada por un grupo de esquimales. "Vienen con nuestra segunda invitada, Alaska", explica el presentador.

La actuación musical de Fangoria pondrá el broche de oro a la velada.

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