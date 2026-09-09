Carmen Maura confiesa por qué es la madrina de Cara al Show: "Marc Giró es guapo, habla bien y dice cosas interesantes"

"La verdad es que es superguapo", confiesa Carmen Maura de Marc Giró en el plató de Cara al Show, sonde confiesa que está porque encuentra al presentador "mono y tiene la ventaja de que habla bien".

Carmen Maura es la primera invitada de la segunda temporada de Cara al Show, pero no solo eso... ¡y es que la conocida actriz también es la madrina del programa! Además, la actriz confiesa en este vídeo por qué ha visitado el programa y sí, tiene que ver con el presentador.

"La verdad es que Marc Giró es superguapo", confiesa Carmen Maura delante del catalán, al que llena de piropos: "Estoy aquí porque le encuentro mono, y tiene la ventaja de que habla bien para la televisión". "Me sorprende porque todo el mundo me dice que hablo rápido", señala Marc Giró a la actriz, que añade: "Hablas rápido, pero se te entiende, vocalizas muy bien y, luego, además, dices cosas interesantes".

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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