Madonna inaugurará los MTV Awards 23 años después de su icónico beso con Britney Spears y Christina Aguilera

23 años después de su mítica actuación con Britney Spears y Christina Aguilera en la que se produjo aquel comentado beso, Madonna volverá a inaugurar los MTV Video Music Awards.

23 años después de la última actuación de Madonna en los MTV Video Music Awards, que se celebrará el próximo 27 de septiembre y que, tras muchos años, regresa a Los Ángeles. "A todos nos quedó grabado en la retina su actuación con Britney Spears y Christina Aguilera, donde se produjo aquel mítico beso", destaca Tatiana Arús.

"Ya son 23 años y yo lo tengo muy reciente", confiesa Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús destaca que ella también. Por otro lado, la colaboradora explica que "Madonna está nominada a 11 candidaturas".

"Si os fijáis, Christina Aguilera luce completamente distinta porque después de esa actuación lució el rubio platino", recuerda Tatiana Arús en el vídeo que hay sobre estas líneas.

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