Los Aruser@s eligen las tres 'red flags' que jamás permitirían en su pareja: "La suciedad es innegociable"

Entre las 'red flags' planteadas por Alfonso Arús están ser sucio, controlador, celoso, infiel, mentiroso, egoísta, tacaño o aburrido, además de la inestabilidad emocional o el poco atractivo.

Después de conocer las tres cualidades que los colaboradores de Aruser@' consideran imprescindibles para que una pareja sea ideal, toca hablar de las famosas 'red flags'.

Para ello, Alfonso Arús plantea a los colaboradores una nueva cuestión: ¿qué tres cosas no podríais permitir jamás de vuestra pareja? Entre las opciones aparecen ser sucio, controlador, celoso, infiel, poco atractivo, inestable emocionalmente, mentiroso, egoísta, tacaño o aburrido.

Desde la mesa de debate, Tatiana Arús tiene claras sus tres elecciones. "Controlador y celoso van un poco de la mano", apunta antes de quedarse con "celoso, infiel y tacaño". Angie Cárdenas, por su parte, señala como sus tres líneas rojas ser "sucio, inestable emocional y tacaño".

En el caso de Alfonso Arús, la suciedad ocupa un lugar destacado entre sus límites. Para el presentador, es algo "inegociable" a la hora de compartir una relación.

Puedes ver el debate que se genera entre los colaboradores en el vídeo sobre estas líneas.

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