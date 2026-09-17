Premios Latin Grammy
La divertida reacción de Laura Pausini al enterarse en la calle de su nominación a los Premios Latin Grammy
Rosalía y Karol G han arrasado en las nominaciones a los Premios Latin Grammy, donde también ha sido nominada Laura Pausini, que se ha enterado por sorpresa en la calle.
El próximo 12 de noviembre se celebrará en Las Vengas los Premios Latin Grammy, cuyas nominaciones ya han sido anunciadas. Rosalía ha arrasado con hasta ocho nominaciones mientras que Karol G tiene siete. Por otro lado, quien más nominaciones ha recibido ha sido Edgar Ramírez con hasta 10.
"Perdona mi ignorancia, pero no me figura Edgar Barrera por ningún lago", confiesa Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que es un "productor musical".
Por último, la colaboradora de Aruser@ enseña en el vídeo principal de esta noticia la divertida reacción de Laura Pausini cuando le cuentan en la calle que está nominada. "¿Estoy nominada?, ¡gracias!", exclama la cantante italiana.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido