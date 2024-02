Lorraine, una de las mejores amigas de Alaska de la infancia, llega a El camino a casa para sorprender a la artista y también para ponerle la cara un poquito colorada con aquellos recuerdos de antaño, que aún ella tiene presente en su memoria como si fuera ayer.

Juntas pasaron los primeros años de su adolescencia con todo lo que ello implica, primeros amores y besos incluidos. "Me acuerdo que me contaste el primer beso que te dio alguien", dice Lorraine despertando el interés de Albert Espinosa. El presentador quiere saberlo todo sobre ese episodio del pasado de Olvido Gara.

"Alguien", recalca como sin querer Alaska, algo que pasa desapercibido para sus amigos. "¿Y qué te conté? ¿Lo recuerdas?", pregunta ella ya con curiosidad. "Sí, que te destrozaba la boca", afirma muy seria, provocando las carcajadas de la cantante y el escritor.

"Ella me decía que si se acababa el mundo le daría un beso al chico más cercano y yo decía 'qué asco'", añade. "¿Cuánto tardaste en dejar de decir 'qué asco' después de eso?", quiere saber Alaska. "Un par de años", reconoce entre risas.

Lorraine tiene una confesión que hacerle a Olvido. "A mí me daba envidia que tú tenías pecho y yo no tenía nada", admite. "Yo me veía como un monstruo a tu lado, quería ser como tú", responde Alaska. "Cómo es la adolescencia", apostilla Albert Espinosa.