Roberto Leal desvela el consejo de su padre, albañil desde los 11 años, que le cambió la vida: "Estudia, que yo no pude"

En un momento de 'El camino a casa', que ahora recuperamos, Roberto Leal no podía contener las lágrimas al recordar a su padre y el consejo que le ayudó a encauzar su vida: "Habla poco, pero cuando hablaba, hablaba".

Roberto Leal recorre junto a Albert Espinosa los lugares de su infancia, entre ellos el colegio. Ya en el instituto, reconoce que hubo una época en la que "no sabía muy bien hacia dónde iba" y que fue su padre el que le ayudó a encontrar el camino.

En el vídeo sobre estas líneas, explica que un día llevaba un colgantito "muy moderno" y su padre le pegó un tironcito de él cuando vio las notas y le dijo "estudia, que yo no he podido". En este momento, un joven Roberto recapacitó, recordando que su padre empezó a trabajar como albañil con 11 años y que "yo tengo opciones porque tú y mamá, con vuestro esfuerzo, me podéis pagar una carrera".

"Mi padre hablaba poco, pero cuando hablaba, hablaba", afirma el presentador, que al llegar al salón de actos del colegio vuelve a ver vídeos de su infancia: "Eso era vida", comenta emocionado al verse de niño en lo que su familia llamaba "el chalet de los 18 días", porque "era lo que podíamos pagar".

