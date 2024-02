Es el turno de visitar el restaurante de Francisco Bernad, Pepito Ternera, en Zaragoza. Se intuye que no será una inspección fácil, ya que Francisco no se ha llevado bien con nadie. ¿O han sido los demás los que no le han entendido?

"¿Qué os parece desde fuera?", pregunta Alberto Chicote a sus compañeros, a lo que Cristina Martínez, copropietaria del restaurante 'Valdeconsejo' no duda en responder en un tono seco y directo: "Plano, no me llama". "Me esperaba un par de fotos de él ara que supieran que esta dentro", comenta con sus compañeros. "Y con la Estrella Michelin en la mano", añade Carlos Gilarte, del asador 'Los Gigantes'.

Pero cuando sale Francisco a recibirles se palpa la tensión entre ellos. Incluso Cristina decide no darle la mano al saludarle. "No le he dado la mano porque no me ha dado la gana", espeta. Puedes ver este tenso momento que se vive a las puertas del restaurante de Fran en el vídeo principal de la noticia, donde también critican el espacio y decoración del local porque coge "mierda".