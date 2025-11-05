Chicote estalla contra un concursante de Batalla de restaurantes y le enseña el tenedor amarillo: "Has sido desconsiderado y poco profesional"

Por primera vez en la historia de Batalla de restaurantes, Chicote desenfunda el tenedor amarillo, una nueva amonestación que estará muy presente en este programa. Y el ganador de tan dudoso honor es...

Las nuevas normas de la tercera temporada de Batalla de restaurantes no dejan lugar a dudas. Alberto Chicote toma ahora mucho más peso en el concurso con la aparición de los tenedores amarillos y rojos, símbolos ambos de las amonestaciones que pueden aplicárseles a los concursantes en el caso de incumplir las reglas.

En el cara a cara final de esta disputa gastronómica que está en juego en Tarragona, Xavier decide quitarse la careta -aunque poco quedaba ya oculto tras ella-. El propietario de Macarrilla había dejado entrever en más de una ocasión que tenía un claro favorito para alzarse con la victoria, algo que, como era de esperar, también se reflejó en las puntuaciones que otorgó a sus competidores.

Adrián, del restaurante Salioli, es el siguiente en descubrir sus valoraciones. "Yo creo que han jugado", dice al ver sus notas.

Para sorpresa de todos, Xavier no tarda en confirmarlo. "Yo he jugado. Yo le he puesto a todo 5. Y digo delante de todos que merece el notable que él dice, un 8. Estaba seguro de que este hombre me había machacado con las notas", explica, intentando justificar su estrategia.

Como era de esperar después de esta confesión, "el equipo Cambrils", compuesto por Xavier de Macarrilla y Damià de El Trull, ocupa los dos primeros puestos.

El tenedor amarillo castiga por primera vez en la historia

"Hay una pregunta que me gustaría hacerle a Xavier", anuncia Alberto Chicote. "¿Las valoraciones que has ido poniendo a lo largo de esta batalla de restaurantes se sustentan con criterios profesionales?", quiere saber el famoso chef. Su respuesta es clara: "No".

El presentador de este concurso se saca del bolsillo de su chaqueta un tenedor amarillo y se lo entrega al propietario de Macarrilla. "Esto significa que voy a restar un punto de tu nota final. Considero que durante la batalla has tenido una falta de consideración hacia tus compañeros al admitir que tus valoraciones se han sustentado en un interés particular y no en criterios profesionales", le dice Chicote.

Xavier echa balones fuera y acusa a sus rivales: "Creo que mucha gente puede haber hecho lo mismo que yo, pero no ha tenido el valor para decirlo".

Ahora solo falta que vote Chicote. ¿Cambiará la clasificación provisional?

*Ya puedes ver al completo Batalla de restaurantes: Tarragona en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.