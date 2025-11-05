El tenso momento en el que Xavi, de Macarrilla, admite su favoritismo hacia otro restaurador de Batalla de restaurantes: "Quiero que gane"

Llega el momento de visitar el último restaurante de esta batalla que se disputa en Tarragona: SaliOli. Allí, Xavier, de Macarrilla, se quita la careta y admite lo que ya es un secreto a voces para sus compañeros.

La batalla de restaurantes que se disputa en Tarragona está llegando a su escenario final: el Salioli, en Creixel. Aunque el local en el que Adrián acaba de dar la bienvenida a sus contrincantes queda pronto en un segundo plano por un momento bastante tenso que protagoniza Xavier, de Macarrilla. "Tú quieres ganar. No has conseguido 28 locales dejando que te pasen por delante", le afea a Jorge, de El Trull, volviendo a recordarle, una vez más, que según su criterio, Jorge no es cocinero, sino empresario, y que poco tiene que hacer en este concurso.

"¿Y tú no?", le pregunta su contrincante. "No, yo quiero que gane él", admite Xavi señalando a su amigo y vecino Damià, de Cal Tendre. "Para mí, él es el ganador. Un tío que está solo, se machaca en la cocina solo cada día durante diez años, para mí, eso es un verdadero ganador", insiste.

A pesar de que Jorge le recuerda que él lleva tres décadas en la hostelería, el propietario de Macarrilla no cambia de parecer. Ante las cámaras de Batalla de restaurantes lamenta el trato que recibe de su rival: "no me quiere bajo ningún concepto. Lo único que quiere es que yo no gane".

A pesar de que no le ha puesto "todo dieces" a Damià en su valoración, lo cierto es que le ha evaluado bastante al alza. "En las notas se ve que no ha sido así, pero solo quería desestabilizar a Adrián y a Jorge", reconoce Xavi en su entrevista personal.

