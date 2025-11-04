Alberto Chicote sospecha de favoritismo en Batalla de Restaurantes: "Se nota que sois vecinos"

El chef Xavier, de Macarrilla Restaurante, es el único en elogiar, sin reparos, los platos de Damià, su compañero y vecino de Cambrils, de Cal Tendre, durante una cata llena de críticas cruzadas.

La tensión y la ironía vuelven a mezclarse en el último episodio de Batalla de Restaurantes, cuando Damià, de Cal Tendre, presenta su menú exclusivo para la competición. La degustación comienza con un suquet de pescado, que no deja indiferente a nadie.

"¿Os lo esperabais así? ¿Es un suquet tan tradicional como definía?", pregunta Alberto Chicote al resto de restauradores. Adrián, de Salioli, es el primero en marcar distancia: "No, por las alubias". La crítica se extende por la mesa: Jorge Piera añade que "la judía está un pelín dura" y Adrián remata añadiendo que "al rape le sobra tiempo".

Sin embargo, Xavier, de Macarrilla, mantiene una línea de defensa firme hacia su vecino: "Es un suquet, es mejorable, sí, pero encuentro su sabor". Las constantes valoraciones positivas del chef llaman la atención de Chicote, que no tarda en lanzar una 'pullita' con su característico tono irónico: "Se nota que son vecinos, ¿no?".

Xavier termina por justificar su apoyo no es simple camaradería: "Como presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería, y aunque no lo fuera, me debo a ellos, me debo a un compañero de profesión y además de aquí, de Cambrils. Jamás iría a cuchillo".

La cata continúa con los platos principales: taco de atún con verduras salteadas, pulpo a la plancha, arroz de gamba roja y bacalao confitado, y las críticas no se hacen esperar. "Esto está duro de cojones", exclama Jorge Piera al partir el pulpo. Adrián, por su parte, lamenta la falta el "refrito" en el bacalao y que estuviera "demasiado hecho".

Solo Xavier vuelve a salvar el menú: "El atún y la verdura están perfectos". Chicote, entre la ironía y la complicidad, remata: "No esperaba menos".

