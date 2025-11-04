Hoy, en Batalla de restaurantes, Alberto Chicote viaja a Tarragona para dar comienzo a la tercera temporada

Diez nuevas ciudades y diez nuevos emocionantes retos: cuatro restaurantes de cada lugar compiten por llevarse 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región cocinando el plato típico de la zona. Tarragona será la ciudad protagonista del estreno de hoy.

Batalla de restaurantes regresa a laSexta con la temporada más 'encendida' de su historia. En esta primera entrega, que se estrena esta noche, Alberto Chicote busca en Tarragona el mejor suquet de pescado, un guiso que nació en alta mar fruto del reaprovechamiento de los peces que habían quedado maltrechos durante la jornada pesquera, y de otros ingredientes como la patata, el ajo o el tomate.

Con este fin visitará Macarrilla Restaurant, de Xavi Martí y Cal Tendre, de Damià Capafons, en Cambrils. También se desplazará a Tarragona para conocer El Trull, el restaurante de Jorge Piera, y acabará la ruta en Creixell, en Salioli, un restaurante que gestiona Adrián Gómez.

Como siempre, los restauradores que participan tendrán que evaluarse entre sí. Para ello, puntuarán de 0 a 10 en seis categorías clave: el espacio, la cocina, la comida, el servicio, el precio y el plato especial.

Al final de esta y de todas las demás entregas, se revelará también la puntuación de Alberto Chicote, cuyo voto puede confirmar o alterar por completo la clasificación final, convirtiéndose en el factor decisivo del concurso.

Chicote adquiere un nuevo poder: el tenedor rojo y amarillo

Además, este año el chef esconde varias sorpresas para los concursantes. Por primera vez en la historia, Chicote podrá restar puntos a quienes imcumplan las normas del programa. Para ello contará con un tenedor amarillo y otro rojo. El único que podrá utilizarlos será Alberto, por lo que en esta nueva edición no solo tendrá más protagonismo, sino también más poder. Dependiendo de la falta cometida, tendrá la potestad de quitarles 1 punto si muestra el tenedor amarillo o 2 puntos si muestra el rojo. ¿Los utilizará con alguno de los concursantes de hoy?

A los nervios, la tensión, la paciencia, las prisas, la experiencia y la exigencia frente a los fogones, se suma ahora este elemento determinante. La estrategia trasciende de la cocina para añadir emoción, rivalidad y momentos inesperados como nuevos ingredientes. En definitiva, una Batalla de restaurantes más sorprendente que nunca.

En la tercera temporada de Batalla de restaurantes...

Esta temporada, Batalla de restaurantes buscará el mejor cocido montañés de Cantabria, el mejor tostón de Salamanca, la mejor merluza de Donosti, la mejor empanada de Pontevedra, la mejor paella de Valencia, las mejores tapas de Sevilla, las mejores habas con jamón de Granada, el mejor suquet de pescado de Tarragona, el mejor morteruelo de Cuenca y los mejores callos de Madrid.

Alberto Chicote volverá a acompañar a los participantes, acercando su trayectoria a través de breves entrevistas a los restauradores para conocer sus historias de esfuerzo, pasión y dedicación, y así acercar aún más a los protagonistas al público.

