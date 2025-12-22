El tercer hombre más rico del mundo entra de lleno en la guerra por arrebatar Warner a Netflix: ofrece una garantía de 40.400 millones

¿Por qué es importante? Si se hacen con Warner, el 'trumpismo' lograría el control mediático de EEUU a través de la familia Ellison. Ahora mismo, Paramount tiene el control de CBS, la segunda cadena tradicional más vista del país, y si finalmente compra Warner, en el paquete se incluye la CNN, la cadena de noticias más odiada por Trump.

Muy amigo de Donald Trump es Larry Ellison, el dueño de Oracle. El tercer hombre más rico del planeta entra de lleno en la guerra por arrebatar Warner Bros a Netflix y controlar así una de las pocas teles críticas con Trump

Este lunes hemos sabido que ha ofrecido 40.400 millones de dólares de su patrimonio personal para avalar la oferta que ha hecho Paramount para adquirir Warner. ¿Por qué Larry Ellison pone en riesgo su propio dinero? Porque, casualmente, el mandamás de Paramount, la empresa compradora, es David Ellison, su hijo.

El empresario ha acordado no revocar el fideicomiso de la familia Ellison ni transferir sus activos "de forma perjudicial" mientras la transacción esté en curso. No obstante, Paramount mantiene su oferta de adquirir la totalidad de la compañía por 30 dólares por acción en efectivo, lo que colocaría el valor de la transacción en unos 108.400 millones de dólares.

Además, si se hacen con Warner, el 'trumpismo' lograría el control mediático de Estados Unidos a través de la familia Ellison. Ahora mismo, Paramount tiene el control de CBS, la segunda cadena tradicional más vista en Estados Unidos, y si finalmente compra Warner, en el paquete se incluye la CNN, la cadena de noticias más odiada por Trump.

Así que si este movimiento se materializa, Trump elimina a un enemigo clave para controlar todo el relato televisivo en EEUU. Pero también podría extender su dominio en las redes sociales.

Oracle se va a hacer con el 15% de la versión estadounidense de TikTok, la gran red social que hoy por hoy puede decidir elecciones. Cuando se formalice esta compra, Oracle será la empresa estadounidense con mayor poder sobre esta red social.

Se harán así con los datos de todos los usuarios estadounidenses de TikTok, y lo que es más importante, con la supervisión, con el control del algoritmo de TikTok. Esto se traduce en que el amigo de Trump podrá influir sobre qué contenidos aparecen más o menos veces en los móviles de millones de estadounidenses. Con este movimiento, la familia Ellison no solo compra acciones, también está comprando poder.

La noticia tiene lugar apenas una semana después de que el consejo de administración de WBD rechazara por unanimidad la OPA formulada por Paramount, al considerar que no beneficiaba a sus accionistas ni mejoraba el acuerdo de fusión suscrito con Netflix. Según la nota, la compañía ha modificado su oferta "para abordar las preocupaciones de WBD", que manifestó que su valor era "insuficiente" y acarreaba "importantes riesgos y costes".

WBD alcanzó un acuerdo con Netflix a principios de mes para vender la empresa por 82.700 millones de dólares, incluyendo deuda. A continuación, Paramount entró en el escenario con su OPA hostil. Netflix había acordado pagar 27,75 dólares por acción, en una combinación de efectivo y acciones, por los estudios de Warner y el servicio de 'streaming' HBO Max. Momentos antes de la apertura de Wall Street, las acciones de Paramount subían un 3,6%, mientras que las de Warner Bros. Discovery avanzaban un 4%.

