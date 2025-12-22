María Estévez, sobre la foto de Trump en los archivos de Epstein: "Las sospechas a su alrededor están creciendo"

Entre los archivos publicados por parte del Departamento de Justicia se incluía una fotografía en la que se podía ver al presidente de EEUU. Poco después, la imagen ha desaparecido, lo que ha generado una gran polémica.

Este viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicaba varios documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Estos, entre otras cosas, incluían numerosas imágenes. La gestión que se ha hecho con las mismas ha generado una gran polémica ya que estos no se han desclasificado de manera íntegra y, además, en las últimas horas se ha publicado una fotografía en la que se podía ver a Donald Trump rodeado de chicas en bikini que, poco después, ha desaparecido.

María Estévez, corresponsal en Los Ángeles, señala que el Departamento de Justicia ha anunciado que en las próximas dos semanas se van a publicar el resto de los archivos. "Hasta la fecha, en lo que han publicado, no aparece el nombre de Trump ni las fotos", añade.

"Han borrado las dos únicas fotos donde aparece Trump", indica la periodista. Ese borrado, según han alegado, se debe a que aparecían los rostros de las víctimas. En otra imagen que también se ve a Trump también se puede ver a Melania Trump, a Ghislaine Maxwell y a Jeffrey Epstein. "Es una foto comprometida de ellos", afirma Estévez.

La portavoz de las víctimas ha enviado un comunicado para manifestar sus quejas sobre el hecho de que se hayan censurado los rostros de las víctimas en las imágenes publicadas y, en el caso de la fotografía de Trump, se ha borrado la foto directamente. Se preguntan qué tratan de esconder. "La sospecha alrededor de Donald Trump está creciendo en lugar de desaparecer", afirma, "en las redes está haciendo una bola de nieve que, incluso, está molestando a los MAGA".

