Un walkman, invertir en bolsa y el videojuego 'Inazuma Eleven': la insólita lista de regalos de cumpleaños de un niño

La curiosa lista de regalos de un niño de 12 años se ha hecho viral en redes y ha llegado a Aruser@s, donde los tertulianos aseguran que "con el walkman y el videojuego pueden echarle una mano".

La creadora de contenido '@mami.de_tres' vuelve a aparecer en el plató de Aruser@s gracias a un nuevo viral relacionado con uno de sus hijos. Esta vez, y con el cumpleaños del pequeño a la vuelta de la esquina, el niño le ha entregado a su madre una lista de deseos que ha causado sensación en redes y la ha dejado completamente a cuadros.

"Me ha pedido tres regalos que no he podido conseguir, y lo he intentado todo", asegura la 'mami'. Para su 12 cumpleaños, lo primero que ha pedido es un walkman. "¿Quién pide un walkman en 2026? No lo entiendo", ríe la madre. En segundo lugar, una cuenta bancaria: "Quiere una aplicación donde pueda controlar la subida y bajada de la bolsa y hacer inversiones", cuenta, todavía alucinada. Y en tercer lugar, un videojuego. "Pero no uno cualquiera, quiere el 'Inazuma Eleven Victory Go'", explica entre risas, asegurando que "ha ido a todas las tiendas del mundo y no existe".

"Así que mañana, cuando mi hijo abra los regalos, ninguno será el que quiere. ¿Cómo se lleva esto?", pregunta la creadora a sus seguidores.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús cree que con el walkman todavía se le puede echar una mano. Por su parte, Hans Arús promete investigar si el videojuego ha llegado a España y si está disponible en formato digital o físico. "En lo de la bolsa creo que no le puede ayudar nadie", bromea el tertuliano.

