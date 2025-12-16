Prohíbe a su marido hacer amigas nuevas porque ya tiene "tres hijos, un perro, una hipoteca y una mujer": este es el polémico vídeo

Una de las tiktokers preferidas de nuestros amigos de Aruser@s, @mami.de_tres, ha desatado recientemente la polémica en redes con uno de sus vídeos más recientes, en el que asegura que su marido tiene prohibidísimo hacer amigas nuevas.

"Mi marido tiene prohibido hacer amigas nuevas". Así de tajante se muestra nada más empezar el vídeo la tiktoker @mami.de_tres, una de las creadoras de contenidos preferidas para nuestros amigos de Aruser@s. Esta publicación tiene origen en un directo que realizó días atrás en el que comentó este tema y generó una gran controversia. "Mucha gente no lo ha entendido", afirma, y por eso, lo explica.

Y es que para ella no es normal que su pareja se vaya un día a la cafetería y una chica se le acerque para tomar un café con él, que tiene "tres hijos, un perro, una hipoteca y una mujer". "Si una tía se te acerca en un bar no lo hace porque haya visto que tengas muy buena conversación o porque crea que te gusta la ciencia ficción igual que a ella. Se te acerca porque le has molado, no hay más", reflexiona.

Así que, no es de extrañar que si un día llega su marido y le dice que ha conocido a una chica y que se va al cine con ella, los que acaben comiendo palomitas sean sus tres hijos y él, en la puerta de la calle.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús no puede más que darle la razón.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.