"Yo no soy pendejo, con razón que tú a veces no quieres estar conmigo", le dice el hombre a su pareja tras entrar a su casa y pillarla 'in fraganti' con otra mujer. "Cuando ella viene para acá, yo me he dado cuenta que tú no quieres estar conmigo", prosigue recriminando el señor. La discusión continúa, él le dice que hubiese preferido haberle pillado con un hombre. "¿Qué van a decir ahora?", se pregunta. La amante decide coger sus cosas para marcharse de la casa. "Esos celos te están llevando loco, ella es amiga mía y no estábamos haciendo nada", le dice la chica gritando antes de irse.

David Broc opina que este es el eterno debate en una infidelidad, si prefieres que sea con un hombre o con una mujer. María Moya tiene claro que ella prefiere que fuese con un hombre. Angie Cárdenas destaca del vídeo la cara de las dos mujeres pensando la excusa van a poner cuando ven al marido, a lo que Alfonso Arús le responde que no se las ve muy alteradas.

"Se podían haber pensado una excusa muy rápido, que estaban jugando, que estaban hablando, algo", opina Cris Dalmau. Los tertulianos no ven muy buena excusa la de estamos jugando viendo como estaban ambas. María Moya destaca que entre amigas "puedes estar perfectamente en toalla" sin que pase nada. "Es raro que llegues a casa y te encuentres esto", apunta David Broc. María destaca que la clave es que ella no quiere estar con él un día antes de ver a la amiga.