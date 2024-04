"¿Quién rayos es el responsable de las actualizaciones de WhatsApp? Y por qué chingadas cada vez dan más armas a los infieles", comienza exponiendo la creadora de contenido, @marl.mb. La joven explica que primero fueron las fotos que solo pueden verse una vez, luego los audios que solo puede escucharse una vez y ahora llega una nueva ayuda. "Puedes bloquear un chat y ponerle un código secreto para que no te aparezca que tienes a nadie bloqueado si no pones tu código", cuenta la chica, que afirma: "Solo un infiel sería capaz de eso".

"En ningún momento te aparece que tengas a una persona bloqueada, es cuando vas a ajustes y pones el código cuando aparece", explica Hans Arús. A Angie Cárdenas le parece una buena medida para los cotillas, ya que, no tienen porque ver las fotos que te envían o tus conversaciones. "Hay mucha gente que coge tu móvil y te cotillea", afirma Angie. Alba Sánchez no cree que esta actualización incentive las infidelidades, ya que, para ella quien quiere ser infiel, lo es, exista esto o no. "El segundo móvil es la clave. Al final, si tu tienes tu teléfono y quieres chafardear esa conversación, le das y te dice que necesitas un código, sospecha bastante", afirma Alba Gutiérrez.

"Vosotros que sabéis, ¿es mejor tener un segundo móvil o uno con dos líneas?", abre el debate Alfonso Arús. Para Alba Gutiérrez si el segundo móvil está bien escondido es mejor opción que tener dos líneas. "Con el mismo móvil, si pones mecánico y no puedes ver la conversación, es un poco sospechoso", argumenta. El presentador contesta que la opción que ha escogido requiere de tener ese dispositivo muy bien guardado, a lo que ella le dice que quién lo tiene lo esconde muy bien. Tatiana Arús piensa que a ella la excusa del segundo móvil no le olería mal si le dice que es del trabajo, no le generaría sospecha. "Los móviles del trabajo son lo peor Tati, no sabes lo que se mueve ahí", le avisa Patricia Benítez