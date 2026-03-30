De la vuelta de Camela al concierto de Laura Pausini en Pamplona: lo más destacado de la música en España

Laura Pausini ha iniciado su gira internacional en Pamplona mientras que Camela ha regresado a los escenarios tras la baja de Dioni. Además, Cadena 100 ha vuelto a celebrar por todo lo alto su concierto benéfico para Manos Unidas.

Cadena 100 ha vuelto a celebrar su gran fiesta solidaria en beneficio de Manos Unidas en el Movistar Arena, donde han actuado rostros conocidos como David Bisbal, Antonio Orozco o Melendi.

Además, también ha habido artistas internacionales como Loreen, ganadora del Festival de Eurovisión. "Nos alegramos del exitazo un año más de esta gala", destaca Alfonso Arús.

Por otro lado, el presentador destaca el concierto de Laura Pausini en Pamplona, donde ha comenzado con un lleno absoluto su gira internacional. "Ha contado con la colaboración por sorpresa de Rosana", destaca Tatiana Arús, que enseña el momentazo en el vídeo principal de esta noticia: "Nos encanta esa fusión".

Por último, Alfonso Arús resalta la vuelta de Camela a los escenarios tras sufrir un pequeño bache de salud. "Pudieron realizar por fin el concierto que tenían previsto el 13 de diciembre" y que retrasaron porque Dioni estaba de baja, explica Tatiana Arús.

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