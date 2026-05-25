Alfonso Arús, tras escuchar el motivo por el que las mujeres viven más que los hombres: "Cuidado que en dos años no haya sorpasso"

La periodista de Aruser@s Elizabeth López ha puesto patas arriba la mesa de debate al explicar por qué la esperanza de vida de las mujeres sigue siendo superior a la de los hombres. Y, según asegura, los hábitos diarios tienen mucho que ver.

"La esperanza de vida en mujeres es cinco años mayor que en hombres, y no es solo por genética", avanza Elizabeth López en Aruser@s. La periodista explica que los hábitos y la forma de relacionarse con la salud son claves para entender esta diferencia. "Una de las claves es la comunicación de las mujeres: hablan más, acuden más a revisiones médicas y tratan con más naturalidad los temas de salud. Así se pueden detectar antes los problemas", comenta.

Según señala Elizabeth, los hombres "escuchan menos las señales de su cuerpo", algo que acaba teniendo consecuencias directas en la longevidad. "Por eso luego la esperanza de vida es diferente: en las mujeres ronda los 86 años y en los hombres los 81", añade.

"Vamos acortando: en 2003 la diferencia era de 6,6 años; en 2013 bajó a 5,6 y ahora ya estamos en 5,2. ¡Cuidado, que en dos años no haya sorpasso!", bromea Alfonso Arús.

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