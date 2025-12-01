El tierno vídeo de la hija de David Bisbal y Rosanna Zanetti poniendo el árbol de Navidad

Tatiana Arús enseña en este vídeo cómo muchos famosos ya han decorada sus casas por Navidad. Desde David Bisbal con su hija Bianca a Laura Escanes.

Tatiana Arús enseña en este vídeo cómo los famosos han decorado sus casas por Navidad. Por ejemplo, en estas imágenes la hija de David Bisbal y Rosanna Zanetti, Bianca, supervisa cómo ha quedado la decoración del árbol de Navidad.

Por su parte, la influencer Laura Escanes se ha encontrado al "elfo travieso" en el water, que está lleno de chocolate y galletas, mientras que la modelo Carla Pereira ha decorado junto sus hijas el salón con el árbol y muchas casas pequeñas.

Así han encendido las luces de Navidad

Richard Gere ha encendido las luces de Navidad en Murcia, mientras que Pastor Soler ha hecho lo propio en Sevilla. Por su parte, David Bustamante ha sorprendido cantando en su pueblo, San Vicente de la Barquera. Puedes ver estos momentazos en este vídeo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.