Ahora

A las 7 de la mañana

Antonio Orozco estalla con las obras de su hotel de Londres: "¿Qué consideración es esta para un músico que tiene un concierto esta tarde?"

Antonio Orozco se ha grabado este vídeo totalmente indignado después de que le despertaran unas obras a las 7 de la mañana en el hotel en el que se aloja en Londres.

Antonio Orozco estalla con las obras de su hotel de Londres: "¿Qué consideración es esta para un músico que tiene un concierto esta tarde?"

Antonio Orozco ha tenido la mala suerte de su viaje en Londres de que haya obras en su hotel. En concreto, el cantante ha compartido este vídeo en sus redes sociales quejándose de que alguien al lado de su habitación se ha puesto a hacer ruido a las 7 de la mañana.

"¿Qué consideración es esta para un músico que tiene un concierto esta tarde?", pregunta indignado el artista en este vídeo. Y es que, incluso, mientras Orozco habla, se puede escuchar cómo alguien está usando una herramienta al otro lado de la pared.

Tras escucharle, Alfonso Arús reflexiona en el plató: "Tiene razón, lo que pasa es que los horarios según los países cambia mucho". "Lo que pasa que un hotel debería respetar un poco más los horarios porque no sabes los huéspedes que tienen", señala, por su lado, Alba Gutiérrez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los ataques de EEUU e Israel a Irán, en directo | Irán advierte de una guerra prolongada con nuevas armas e Israel lanza una "amplia oleada" de ataques contra Beirut y Teherán
  2. Sánchez pide comparecer en el Congreso para exponer la posición del Gobierno ante la guerra en Oriente Medio
  3. Vox expulsa a Ortega Smith definitivamente del partido y abre expediente disciplinario a Antelo
  4. Vox ni apoyará ni se abstendrá en la segunda votación de investidura de María Guardiola en Extremadura
  5. La Fiscalía solicita diez años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por agresión sexual agravada y lesiones
  6. Vuelve el frío: la borrasca Regina deja lluvias generalizadas y precipitaciones fuertes en el noreste y este