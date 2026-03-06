Antonio Orozco estalla con las obras de su hotel de Londres: "¿Qué consideración es esta para un músico que tiene un concierto esta tarde?"

Antonio Orozco se ha grabado este vídeo totalmente indignado después de que le despertaran unas obras a las 7 de la mañana en el hotel en el que se aloja en Londres.

Antonio Orozco ha tenido la mala suerte de su viaje en Londres de que haya obras en su hotel. En concreto, el cantante ha compartido este vídeo en sus redes sociales quejándose de que alguien al lado de su habitación se ha puesto a hacer ruido a las 7 de la mañana.

"¿Qué consideración es esta para un músico que tiene un concierto esta tarde?", pregunta indignado el artista en este vídeo. Y es que, incluso, mientras Orozco habla, se puede escuchar cómo alguien está usando una herramienta al otro lado de la pared.

Tras escucharle, Alfonso Arús reflexiona en el plató: "Tiene razón, lo que pasa es que los horarios según los países cambia mucho". "Lo que pasa que un hotel debería respetar un poco más los horarios porque no sabes los huéspedes que tienen", señala, por su lado, Alba Gutiérrez.

