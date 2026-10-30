Alfonso Arús defiende a quienes acumulan ropa sobre una silla: "Hay veces que no encuentras otro sitio"

Dejar la ropa sobre una silla hasta formar una montaña no siempre es sinónimo de desorden. El vídeo viral que puedes ver aquí explica por qué este hábito puede servir como "solución temporal".

Quienes dejan la ropa sobre una silla hasta formar una montaña quizá tengan una explicación para su comportamiento."Es una estrategia práctica de organización. Se convierte en un espacio intermedio para prendas que no están lo suficientemente sucias para lavarlas, pero tampoco están limpias, así que puede servir de refugio temporal cuando estamos cansados y no queremos guardar la ropa en ese momento", explica Lourdes Tasies al resumir esta teoría. "Ojalá lo escuche mi abuela, que siempre me regaña por lo mismo", bromea, dando voz a quienes tienen que justificar a diario la montaña de ropa acumulada en una silla.

Por su parte, Alfonso Arús defiende que, en ocasiones, no hay muchas más opciones. "Hay veces que no encuentras otro sitio, es la silla o es la silla", sentencia el presentador entre risas.

Una reflexión con la que muchos espectadores pueden sentirse identificados: esa silla que empieza con una sola prenda y acaba convertida en el armario provisional de toda la semana.

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