Con la vieja radio a pilas y el hornillo de gas: así vivieron los espectadores de Aruser@s el apagón eléctrico

España se quedó a oscuras, y en Aruser@s, Alfonso Arús, presentador del programa, ha pedido a los espectadores conocer cómo vivieron el momento y las consecuencias del gran apagón eléctrico. Algunos han intentado quitarle hierro al drama y han enviado sus reacciones, que puedes ver en el vídeo que acompaña esta noticia.

A las 12:35 horas del 28 de abril, los servicios eléctricos de toda España se quedaban sin servicio y comenzaba un auténtico caos en toda la península. Radios, pilas, velas, cocinas de gas, juegos de mesa...Lorenzo y Marife, dos espectadores, nos muestran su 'kit de supervivencia', porque "hay que estar preparado para todo": un hornillo de gas que muchos desearon tener en su cocina el día de ayer.

Desde Murcia, Juan Pedro revolvió la casa en busca de su radio a pilas, la solución que le mantuvo estar informado en todo momento. "Quién me ha visto y quién me ve, con la vieja radio a pilas escuchando las noticias aquí con mi compañera, sin aparato de oxígeno para ella porque no hay luz, ¡aguantaremos!", comenta otro espectador que ha enviado su vídeo al programa.

*Durante la emisión del programa seguiremos viendo reacciones de los aruser@s.