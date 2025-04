El Gobierno investiga el por qué del apagón sin descartar ninguna hipótesis: "Nunca había habido una caída a cero"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes por la noche tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para abordar el gran apagón eléctrico que afecta a gran parte de España. Según Red Eléctrica, se ha restablecido casi el 50% del suministro, y el objetivo es seguir recuperándolo en las próximas horas. Sánchez ha pedido evitar especulaciones y ha subrayado que no se descarta ninguna hipótesis sobre el origen del apagón. La desaparición súbita de 15 gigavatios de potencia sigue sin explicación clara. Ha instado a priorizar la seguridad de los trabajadores y estudiantes en las regiones más afectadas, donde se han declarado emergencias. La recuperación del suministro es desigual, con algunas comunidades recuperando hasta el 97% y otras aún muy afectadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes por segunda vez en el Palacio de la Moncloa tras finalizar la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional en la que se ha analizado el origen y las consecuencias del gran apagón eléctrico que afecta a gran parte del país. A esta hora, según los datos del operador Red Eléctrica (REE), se ha restablecido ya casi el 50% del suministro eléctrico nacional, pero el objetivo sería "seguir recuperando el suministro a lo largo de las próximas horas", ha detallado el presidente.

Sánchez ha comparecido para esclarecer las causas de este inédito acontecimiento. "Nunca había habido una caída a cero y no hay información concluyente sobre los motivos de este corte. No descartamos ninguna hipótesis", ha explicado. Sin poder dar más detalles, y más de diez horas después de la pérdida del servicio eléctrico, el presidente ha pedido evitar las especulaciones y los bulos, e informarse exclusivamente por canales oficiales. A su vez, el líder socialista ha querido dejar claro que no se sabe con certeza cuándo se recuperará todo el suministro. "Se está ejecutando la recuperación de forma progresiva y prudente", ha señalado.

A esta hora, se siguen analizando las causas "potenciales" del motivo que ha ocasionado el apagón eléctrico masivo en la Península y que todavía no se descarta "ninguna hipótesis, ninguna posibilidad" sobre el origen de una situación sin precedentes. Ha remarcado que la "desaparición súbita" de 15 gigavatios de potencia, que suponen el 60 por ciento del suministro eléctrico a las 12:33 horas, obedece a algo "que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán".

Priorizar servicios esenciales

"Las telecomunicaciones están experimentando interrupciones, provocadas principalmente por la falta de suministro en las antenas. Los operadores esperan que se restablezca a medida que vuelva la electricidad", ha afirmado Sánchez en su segunda comparecencia pública en el contexto del apagón eléctrico registrado en España desde las 12.32 horas de este lunes.

El presidente ha pedido esta noche a los trabajadores de los servicios no esenciales que mañana -por este martes- prioricen su seguridad y que quienes tengan problemas para llegar a sus trabajos o hayan recibido instrucciones de quedarse en casa lo hagan. A su vez, a los estudiantes les ha pedido que atiendan a las autoridades, que en los ocho territorios que han pedido la declaración de la emergencia nacional (Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y la Comunidad de Valencia) es el Gobierno central, en las que los centros educativos permanecerán abiertos, pero no habrá actividad lectiva.

El presidente del Gobierno ha apuntado que la situación es muy asimétrica en todo el territorio, pues hay comunidades autónomas que ya han recuperado hasta el 97 por ciento del suministro y hay otras que están por debajo del 15 por ciento.