Los Aruser@s aplauden a este héroe sin capa, pero con desodorante: así rocía a una desconocida en el metro por su mal olor

Un joven armado con un desodorante y cero vergüenza protagoniza este vídeo que se ha ganado al público de Aruser@s: así se ha tomado el chico la justicia aromática por su mano.

En los 'Eing' de Aruser@s, Alfonso Arús presenta todo tipo de virales surrealistas que dejan a los tertulianos sin palabras en el plató. Es el caso del vídeo sobre esta noticia, donde un joven ha decidido echar desodorante a la mujer que tenía delante en el metro.

Sin ningún tipo de vergüenza, el hombre saca el producto y apunta directamente a la axila de la señora, con intención de destruir totalmente el olor que no lo deja respirar en el vagón.

En el plató de Aruser@s, lejos de escandalizarse, los colaboradores aplauden al chico como si acabara de salvar al transporte público. Y es que para muchos, es un auténtico "ídolo".

"Ir a hora punta en el metro o en el bus es horrible", opina Patricia Benítez, quien confiesa que "la peste" le ha dejado alucinada en más de una ocasión. Algo en lo que parece estar de acuerdo Óscar Broc: "En verano desearías tener muchas veces un spray".