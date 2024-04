"Este es para mí el 'Eing' de la semana", anuncia Alfonso Arús antes de dar paso al vídeo. Un taxista está llegando a su casa y aparca el coche tan tranquilo. Lo que no sabe es que lleva a una clienta detrás. La pasajera iba ensimismada con el móvil hasta que escucha el freno de mano. Mira a un lado y a otro sin saber dónde está. "Oiga, aquí no vivo", le dice la señora. El hombre que pensaba que iba solo se asusta al ver que se le ha olvidado hacer el viaje. "Ya había llegado a mi casa, ¿por qué no me dice 'na'?", le pregunta el chofer mientras vuelve a arrancar el coche para dejarla en su casa.

El presentador no puede evitar reírse al ver que es él quien acaba recriminado a la mujer que no le haya avisado. "A ver, tiene razón, porque cuando ves que te desvías dices: '¡Oiga! ¿Es por aquí, no?'", expone David Broc defendiendo al conductor. Su hermano Òscar no está de acuerdo. "El pasajero no tiene por qué conocer la ciudad, a lo mejor no es de allí", le responde. María Moya afirma que se nota que lo ha hecho sin querer. "Tú sabes el susto que se ha pegado el señor cuando le han hablado desde atrás", apunta Angie Cárdenas. "Se tira hacia atrás como si le fuesen a atracar", comenta David.

Òscar expone que esto dice mucho de la adicción que tienen algunas personas al móvil, que puedes abstraerte hasta no enterarte de a dónde vas. "Eso te dice mucho del despiste del taxista", le contradice Alfonso Arús. Angie opina que el chofer ha podido estar de servicio toda la noche y por eso ha tenido este fallo.