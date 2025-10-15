Un youtuber graba su experiencia comiendo en Maido: el Mejor Restaurante del Mundo 2025

Maido, el restaurante galardonado como el número uno en la 23ª edición de The World’s 50 Best Restaurants ha dejado sin palabras al youtuber Roberto Morales. Una experiencia que ha compartido en vídeo y podéis ver aquí.

Roberto Morales, más conocido en YouTube como '@Robegrill', ha viajado hasta Perú para degustar un menú en el mejor restaurante del mundo: Maido.

Ubicado en Lima, quien ha logrado llegar al número uno en la 23.ª edición de The World’s 50 Best Restaurants. Desde los entrantes con nuez de bahuaja, chorizo regional y yacón a hamburguesa de pez amazónicopaiche ahumado, pasando por un ceviche de pistacho.

En el viral que acompaña esta noticia puedes ver el "homenaje" que se ha pegado el youtber. "Está espectacular, ¡increíble experiencia", comenta Roberto, nada más salir del restaurante.

Desde el plató de Aruser@s, alucinan con "la buena pinta" que tiene todo. "Eso sí, muchos de estos platos los puedes encontrar en restaurantes de España. Otra cosa es que no tengan el certificado", asegura Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.