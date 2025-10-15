Paula Echevarría piropea el físico de Bustamante: "Está 'on fire', pero si volviera a estar como antes también sería normal"

"Está 'on fire', pero si volviera a estar como antes también sería normal porque cada persona es un mundo y sabe las etapas por las que pasa", defiende Paula Echevarría del cambio físico de David Bustamante.

David Bustamante ha arrasado en su concierto en Sevilla, donde lució el cartel de "no hay entradas". "Lució espectacular", destaca Tatiana Arús después de la polémica surgida por su cambio físico. Y es que hace unas semanas, el artista cántabro interrumpió un concierto para lanzar un mensaje a su público, tanto al que estaba allí presente como a quienes podrían verlo a través de las redes sociales.

"La gente, sin que le pregunte, me dice cómo estoy: si estoy gordo, si estoy delgado... y lo hace de una manera muy cobarde", comenzó su discurso para después decir que "todos tenemos un espejo en casa" y que él es "muy consciente" de sus "momentos". Su alegato finalizó haciendo una petición a la sociedad española en general: "Dejad de decirle a la gente si ha subido o bajado de peso". Una opinión que días más tarde apoyó su exmujer, Paula Echevarría, quien fue preguntada sobre ello en un evento.

"Ayer puse un vídeo en Instagram que decía que yo no iba por la calle diciendo a la gente lo fea que está o lo mal que le queda la falda", aseguró la actriz, que se preguntó: "No sé por qué en las redes nos sentimos con esa capacidad de poder opinar sobre todo el mundo sin que nadie te pregunte". "Dicen que si te expones te expones a que te digan lo que piensan, pero un poco de calma", concluyó Echevarría.

Ahora, después de que Bustamante vuelva a su mejor momento físico sobre el escenario, Paula Echevarría ha vuelto a apoyar al padre de su hija, Daniella. "Todo muy bien, está 'on fire', pero si volviera a estar como antes también sería normal porque cada persona es un mundo, sabe las etapas por las que pasa y lo que le apetece en cada momento", ha asegurado la actriz asturiana en el vídeo principal de esta noticia.

