Maido adelanta al Asador Etxebarri y se corona como el Mejor Restaurante del Mundo 2025

Después de que el pasado 19 de junio se celebrase en Turín el certamen que reconoce el mérito a los mejores restaurantes del mundo, España se trae varios trofeos a casa. Aunque el Asador Etxebarri se ha quedado con un regusto amargo al quedar en segundo puesto, pues la medalla de oro se la ha llevado el restaurante peruano Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, alias 'Micha', que también es considerado el Mejor Restaurante de Latinoamérica.

Su ascenso en los últimos años ha sido impredecible. En 2023 entró por primera vez en el top 10 ocupando el sexto lugar y en 2024 consiguió escalar un puesto hasta el quinto, pero este año, se ha colocado el primero.

Una curiosidad es que aquellos restaurantes que han alcanzado el primer puesto en algún momento, ya no pueden volver a competir por el liderazgo. Esto lo decidió hace ya algunos años la organización de los premios, la empresa británica William Reed Business, que creó un nuevo grupo llamado Best of the Best, al que pertenecen tres restaurantes españoles: Disfrutar, elBulli y El Celler de Can Roca. Como se suele decir: "De lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior".

Sin embargo, lo más impresionante es que dentro del top 5, dos puestos corresponden a restaurantes españoles. Concretamente, el número dos es del afamado Asador Etxebarri en Atxondo (Bizkaia) y el puesto número cuatro, por segundo año consecutivo, es para el restaurante de Dabiz Muñoz, DiverXO. Cabe destacar, que aunque el restaurante vasco no se haya llevado el premio a Mejor Restaurante del Mundo, sí que ha ganado el de Mejor Restaurante de Europa. "El momento gastronómico de nuestro país es magnífico", alardea Alfonso Arús.

Uno de los mejores momentos gastronómico, sí, porque España se mantiene firme en la lista de los 50 con cuatro restaurantes: además de Etxebarri y de DiverXO, se incluyen Elkano (Getaria, Gipuzkoa) en el 24º, y Enigma (Barcelona), de Albert Adriá, que se impulsa del 59º al 34º.

A raíz de la publicación de esta maravillosa noticia para el país, muchos aficionados de la gastronomía se estarán preguntando: ¿Cuánto puede costar disfrutar de comer en los mejores restaurantes?

Asador Etxebarri, Bizkaia

El segundo mejor restaurante del mundo tiene una agenda muy ocupada y hacer reservas resulta una tarea complicada. De hecho, la reserva se hace a través de su página web oficial mediante una petición que ellos confirman, en el caso de tener disponibilidad. En caso contrario, la solicitud pasa a una lista de espera.

El menú, degustación, tiene un precio de 280€ (impuestos incluidos), no incluye bebida. Las reservas son de un mínimo de dos personas y de un máximo de seis.

DiverXO, Madrid

El restaurante de Dabiz Muñoz, top 4, ofrece un único menú degustación cuyo precio asciende a 450€ por persona y tampoco incluye bebida. Además de esto, también ofrece una propuesta de maridaje (vinos) que cuestan desde 250€ hasta 900€.

Restaurante Elkano, Gipuzkoa

El restaurante guipuzcoano Elkano se ubica en el puesto número 24 en el ranking. Su oferta incluye un menú degustación de 11 pases con un precio de 170€ que no incluye bebidas, pero también ofrece platos a la carta, lo que permite probar distintos platos sin tener que desembolsar tanta cantidad de dinero. Además, es una excelente opción para aquellos que quieran probar uno o dos platos sin saciarse del todo.

Enigma, Barcelona

El último restaurante español que entra dentro del top 50 de Mejores Restaurantes del Mundo, situado en el puesto 34, es el restaurante Enigma, en Barcelona, del chef Albert Adrià, hermano del prestigioso Ferran Adrià. Es uno de los que más pases incluye dentro de su menú degustación de 240€ (IVA incluido) sin bebidas. Incluye nada más y nada menos que 25 platos.

Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo

1. Maido (Lima, Perú). Mejor restaurante de Latinoamérica.

2. Etxebarri (Axpe, España). Mejor restaurante en Europa.

3. Quintonil (Ciudad de México, México).

4. DiverXO (Madrid, España).

5. Alchemist (Copenhague, Dinamarca).

6. Gaggan (Bangkok, Tailandia). Mejor restaurante en Asia.

7. Sézanne, Tokio (Japón).

8. Table by Bruno Verjus (París, Francia).

9. Kjolle (Lima, Perú).

10. Don Julio (Buenos Aires, Argentina).

11. Wing (Hong Kong). Premio a la hospitalidad.

12. Atomix (Nueva York, Estados Unidos).

13. Potong (Bangkok, Tailandia).

14. Plénitude (París, Francia).

15. Ikoyi (Londres, Reino Unido).

16. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia).

17. Sorn (Bangkok, Tailandia).

18. Reale (Castel di Sangro, Italia).

19. The Chairman (Hong Kong).

20. Atelier Moessner Norbert Niederkofler (Brunico, Italia).

21. Narisawa (Tokio, Japón).

22. Sühring (Bangkok, Tailandia).

23. Boragó (Santiago de Chile, Chile).

24. Elkano (Getaria, España).

25. Odette (Singapur).

26. Mérito (Lima, Perú).

27. Trésind Studio (Dubái).

28. Lasai (Rio de Janeiro, Brasil)..

29. Mingles (Seúl, Corea del Sur).

30. Le Du (Bangkok, Tailandia).

31. Le Calandre (Rubano, Italia).

32. Piazza Duomo (Alba, Italia).

33. Steireck (Viena, Austria).

34. Enigma (Barcelona).

35. Nusara (Bangkok).

36. Florilège (Tokio, Japón).

37. Orfali Bros (Dubái).

38. Frantzén (Estocolmo, Suecia).

39. Mayta (Lima, Perú).

40. Septime (París, Francia).

41. Kadeau (Copenhague, Dinamarca).

42. Belcanto (Lisboa, Portugal).

43. Uliassi (Senigallia, Italia).

44. La Cime (Osaka, Japón).

45. Arpège (París, Francia).

46. Rosetta (Ciudad de México, México).

47. Vyn (Skyllinge, Suecia).

48. Celele (Cartagena, Colombia). Premio a la sostenibilidad.

49. Kol (Londres, Reino Unido).

50. Jan (Munich, Alemania).