El vídeo viral que muestra el truco definitivo para conseguir todos los peluches de las máquinas de gancho: así lo logra esta niña

Aruser@s Weekend nos muestra con este vídeo viral cuál es la manera infalible de conseguir el peluche que quieres en la máquina de gancho. Al menos, esta niña lo logra.

Por puro azar y con más mala leche que técnica. Así es como consigue la niña que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s Weekend el peluche que quería en la máquina de gancho.

Como podemos ver en estas imágenes, la pequeña, que ya está cansada de echar una moneda tras otra y marcharse con las manos vacías, da un golpe a la máquina por pura frustración, sin saber que esa es precisamente la clave.

Con el zarandeo, el muñeco va directo al agujero de salida y, por fin, logra llevárselo a casa. "Lo único malo es que ya tiene la táctica para robarlos", comenta Hans Arús en el programa de laSexta.

