El divertido vídeo viral de una niña pequeña que imita los andares de su abuela

Este vídeo viral protagonizado por una niña que imita, con todo detalle, la forma de caminar de su abuela ha enternecido a los colaboradores de Aruser@s: encogida, con el brazo en la espalda y hasta reproduciendo sus quejidos.

No es la primera vez que vemos en el plató de Aruser@s a un niño imitar la forma de caminar de su abuelo. "Tenemos otro clarísimo ejemplo", comenta Alfonso Arús, para dar paso al viral sobre estas líneas.

Se trata de una pequeña granuja que ha imitado los andares de su yaya, quien camina algo "encorbada y con el brazo sobre la espalda" hacia la cocina. Lo más divertido delvídeo viral es que la niña intenta copiar hasta su forma de hablar. "Imita hasta el quejido", ríe Rocío Cano.

La yaya parece detectar la gracieta de la niña y se gira, entre risas, para ver su pequeña copia.

