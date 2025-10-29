Ahora
El divertido vídeo viral de una niña pequeña que imita los andares de su abuela

Virales de Aruser@s

El divertido vídeo viral de una niña pequeña que imita los andares de su abuela

Este vídeo viral protagonizado por una niña que imita, con todo detalle, la forma de caminar de su abuela ha enternecido a los colaboradores de Aruser@s: encogida, con el brazo en la espalda y hasta reproduciendo sus quejidos.

No es la primera vez que vemos en el plató de Aruser@s a un niño imitar la forma de caminar de su abuelo. "Tenemos otro clarísimo ejemplo", comenta Alfonso Arús, para dar paso al viral sobre estas líneas.

Se trata de una pequeña granuja que ha imitado los andares de su yaya, quien camina algo "encorbada y con el brazo sobre la espalda" hacia la cocina. Lo más divertido delvídeo viral es que la niña intenta copiar hasta su forma de hablar. "Imita hasta el quejido", ríe Rocío Cano.

La yaya parece detectar la gracieta de la niña y se gira, entre risas, para ver su pequeña copia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un año sin verdad ni justicia: historia de la DANA más mortífera en décadas y la nefasta gestión que Mazón aún intenta tapar
  2. Al menos 91 muertos en Gaza, entre ellos 24 niños, tras los ataques de Israel amparados por Trump: "Hamás debe comportarse"
  3. El huracán Melissa recupera fuerza y vuelve a subir a categoría 4 a las puertas de su irrupción en Cuba
  4. Las confesiones de Juan Carlos I: "No hubo un golpe el 23F, sino tres. Armada me traicionó"
  5. El PP utiliza el millón de euros en efectivo del PSOE como arma arrojadiza a un día de que Sánchez comparezca en el Senado
  6. Lady Gaga eclipsa Barcelona con un espectacular concierto gótico y palabras en español: "¡Arriba las manos!"