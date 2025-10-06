El vídeo viral de la joven recién independizada que pretende hacer la compra con 55 euros: "¿Si como en la oficina y me dejo de chuminadas?"

"Yo no valgo para esto", lamenta la joven que protagoniza este vídeo viral de @andysan_35 al ver los precios del supermercado. Ella está recién independizada... lo que no sabemos es en qué mundo vivía antes.

La joven que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s celebra con entusiasmo que es la primera compra en el supermercado que va a hacer desde que se ha independizado... y a juzgar por sus reacciones al ver los precios, probablemente es la primera vez que pisa uno.

Con convicción, cuenta que tiene unos 50 euros -55 euros si se estira- para hacer la compra del mes. "Cada mañana, en casa de mis padres, jamón", dice antes de dirigirse a la zona de los embutidos. "¿15 euros por tres lonchas? En realidad, puedo prescindir, me como un yogur", se resigna.

La cosa no mejora cuando llega al pasillo de la fruta y ve los precios de los melones y después, en los congelados, se da cuenta de que las pizzas valen cuatro euros. "¿Pero cómo van a valer cuatro pavos las pizzas?", le dice con sorpresa a su acompañante.

"Tía, ¿y si como en la oficina y me dejo de chuminadas? Es que no valgo para esto, yo me estoy dando cuenta de que la vida es muy cara. ¿Y si me vuelvo a casa de los papas?", reflexiona.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús repasa los datos que demuestran que los jóvenes lo tienen muy difícil para independizarse. "No les sale rentable", concluye el presentador. Y menos, después de comprobar cómo ha subido la cesta de la compra. "Un 38%", apunta Angie Cárdenas.

