Alfonso Arús bromea al ver a Angie Cárdenas con Javier Ricou: "Hubo un murmullo general de, 'por fin les han pillado'"

Alfonso Arús destaca a "la pareja que más brilló" en el photocall del evento de 'Provacuno': la formada por Angie Cárdenas y Javier Ricou. "Hubo un murmullo general por parte de la prensa de, 'por fin les hemos pillado y les hemos visto juntos a Cárdenas y Ricou'".

"Les preguntaron por esta relación y dijeron que solo eran amigos", bromea el presentador de Aruser@s en el vídeo, donde Angie Cárdenas, su mujer, continúa con la broma: "Dije que escribiríamos las memorias". "Si alguien no puede escribir las memorias es Ricou y contigo, menos", afirma Alfonso Arús al recordar la mala memoria de ambos.

"Partiendo de la base de que Ricou ya ha perdido el bolígrafo", afirma Tatiana Arús en plató, donde Hans Arús cree que todavía su madre es peor que el periodista.

