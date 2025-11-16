El vídeo viral del joven que camina dos horas y media para ir a ver a la mujer de la que está enamorado

Si no hay transporte público y la zona está restringida para el paso de motos, ¿qué puede hacer un joven enamorado para ir a ver a la mujer a la que adora? Pues caminar, obviamente.

Quedarse en casa y posponer la cita para otro día no era una opción para el joven colombiano que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión Weekend.

El hombre se encontró con la dificultad de que el transporte público no funcionaba y tampoco podían pasar las motos en la zona en la que iba a ver a "una muchacha", así que decidió ir a pie hasta el lugar.

Así se lo contaba a una reportera mientras sostenía unas flores entre sus manos, además de una botella que va bebiendo por el camino para no deshidratarse. La caminata le había tomado dos horas y media.

"Ojalá ella lo valore", le dice la reportera. Sin embargo, el colaborador del programa de laSexta David Broc cree que lleva la palabra "fracaso" escrita en la cara. "No irá bien", sentencia.

