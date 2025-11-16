Ahora

Aruser@s Weekend

El vídeo viral del joven que camina dos horas y media para ir a ver a la mujer de la que está enamorado

Si no hay transporte público y la zona está restringida para el paso de motos, ¿qué puede hacer un joven enamorado para ir a ver a la mujer a la que adora? Pues caminar, obviamente.

El vídeo viral del joven que camina dos horas y media para ir a ver a la mujer de la que está enamorado

Quedarse en casa y posponer la cita para otro día no era una opción para el joven colombiano que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión Weekend.

El hombre se encontró con la dificultad de que el transporte público no funcionaba y tampoco podían pasar las motos en la zona en la que iba a ver a "una muchacha", así que decidió ir a pie hasta el lugar.

Así se lo contaba a una reportera mientras sostenía unas flores entre sus manos, además de una botella que va bebiendo por el camino para no deshidratarse. La caminata le había tomado dos horas y media.

"Ojalá ella lo valore", le dice la reportera. Sin embargo, el colaborador del programa de laSexta David Broc cree que lleva la palabra "fracaso" escrita en la cara. "No irá bien", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sanidad llevará a Ayuso a los tribunales por su negativa a crear el registro de objetores del aborto
  2. ¿Y ahora qué? Los dos indicios a los que se agarra la acusación y que podrían convertir en culpable al fiscal general
  3. Qué se sabe de la muerte de Encarnita Polo: un presunto estrangulamiento y un compañero de la residencia detenido
  4. El escritor que destapó el caso de los safaris humanos de Sarajevo asegura que participaron "españoles socialmente relevantes y ricos"
  5. Diez euros por sexo callejero o 30 en pisos convertidos en burdeles: el denigrante negocio de la prostitución 'lowcost' en España
  6. Hallan los cadáveres de un matrimonio con signos de violencia con arma blanca en un chalé de Alpedrete, Madrid