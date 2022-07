David Broc lleva ya tanto tiempo colaborando en el programa de Alfonso Arús que ni se acuerda del año en que empezó: "No recuerdo la fecha… Soy de los más veteranos, con Víctor Amela, pero no nos acordamos si entramos en el 2004 o en el 2005", explica a laSexta.com.

El periodista hacía crítica de música y televisión y ¡bendito el día que habló bien del magazine de Arús!: "Le llegó la crítica en la que hablaba bien de su programa y se puso en contacto conmigo para conocerme". Lo que pasó a partir de ahí ya lo sabemos todos ya que unos cuantos años después seguimos viéndoles juntos en el programa, el cual se emite ahora en laSexta, todas las mañanas de lunes a viernes: "Confió mucho a ciegas en mí porque no había hecho tele nunca".

Como el formato ha ido cambiando de temporada en temporada, las funciones de Broc también lo han hecho. En esta última su trabajo consiste en estar al día de toda la actualidad para luego comentarla en plató: "La gente se cree que cuando vamos al programa es sentarte y decir cuatro cosas. Normal, pero no saben que tienes que estar concentradísimo porque la mente de Alfonso va el doble de rápido. Hay que estar muy atento, intentar no quedarse en blanco y agudizar la capacidad de improvisación. El entrenamiento de tantos años con él me ha ayudado mogollón a improvisar. De las cosas que más valoro es haber agilizado mucho el coco en directo en un programa de tele".

David Broc explica que una de las cosas buenas de llevar tanto tiempo es la confianza que tiene con sus compañeros: "No tienes que esforzarte en dar naturalidad. Se nota mucho. Es básico para tener ese feeling saber dónde está cada uno y qué puede decir. Es el secreto del programa". Así, Broc confiesa que si alguna vez se viesen los minutos previos al programa, los espectadores "fliparían": "Empezamos a hablar y nos despistamos… Del nivel que tienen que venirnos a buscar. Lo tenemos tan asimilado… Alguna vez algún colaborador ha llegado tarde", desvela entre risas.

Obsesión por las zapatillas

Una de las cosas más especiales es que entre el equipo también está su hermano Oscar. Los dos entran a plató en la segunda mitad del programa y aún hay muchos espectadores que no saben distinguirles: "Nos pasa mucho. En la calle me dicen '¡Ey, Oscar!' y saludo igual, no digo nada", confiesa. Aunque, si vienen a pedirle explicaciones por algo que ha dicho su hermano no duda en desvelar su verdadera identidad: "Somos fotocopias, pero no de ideas. Da juego porque somos muy diferentes. La mayoría de veces estamos en desacuerdo y no es un gag. Es así. Si fuésemos muy parecidos tendría menos gracia", comenta Broc. Sin embargo, hay algo en lo que ambos coinciden: son auténticos fanáticos de las zapatillas. "Empecé hace muchos años a coleccionarlas. Me gustaba mucho el baloncesto, Michael Jordan, el hip-hop y estaba todo como unido con las zapatillas. Se me han ido acumulando con el paso de los años", cuenta Broc. Además, aquí sí que no hay equivocación: "Hay que dejarlo claro. Tengo más y mejores que las de mi hermano. Soy David".

Echando la vista atrás, David Broc recuerda uno de los momentos más divertidos que ha vivido en plató: "Un día, Angie (Cárdenas) se cayó del taburete y se agarró al pelo de una colaboradora. Tenemos la imagen todavía. He llorado de la risa con esa foto. Es lo que pasa en las pausas, ahí es cuando se da rienda suelta a cotilleos, comentarios… cuando no estás con la presión del directo".

Es la última entrevista de la temporada y, como tal, no podían faltar las tradicionales preguntas que han respondido los demás colaboradores:

Pregunta: - ¿A qué otro presentador o presentadora de la casa te gustaría tener de compañero/a en la mesa de Aruser@s?

Respuesta: - Me cae muy bien Dani Mateo, o Iñaki López, pero soy súper fan de Sandra Sabatés así que Sandra Sabatés, porque me encanta.

P: - ¿Con quién del equipo te irías a bailar bajo la lluvia?

R: - Te voy a decir mejor a quién no me llevaría: ¡A mi hermano (Oscar Broc)! Es el tío que peor baila de la historia del mundo y hay pruebas para dar fe. Es un bailarín lamentable. Con una mínima noción de ritmo ya cumples, así que, comparado con lo que baila él, podríamos decir que yo bailo mejor que mi hermano.

P: - ¿Y a tomar el sol a una playa desierta?

R: - Lo fácil sería decir Alfonso (Arús), pero la contesto también en negativo. No me llevaría a Sebas Maspons porque no se me ocurre peor pesadilla que estar solo con ese tío contándome chistes malos en una isla desierta. Es un terrorista del humor.

* En el vídeo que acompaña a estas líneas, Documentación Atresmedia muestra algunos de los mejores momentos de David Broc en laSexta.