El vídeo viral del niño hospitalizado que recibe la inesperada visita de su perro

El tierno gesto de unos familiares al llevar a la perrita del pequeño de la casa hasta el Hospital donde se encuentra ingresado para que no se sienta solo.

Tras el emotivo vídeo del reencuentro de Miguel con su perro tras pasar dos meses en el Hospital, un tierno viral que robó el corazón a los tertulianos, Alfonso Arús ha presentado la tierna reacción de un niño hospitalizado al ver la inesperada visita de su perrita.

Como vemos en le vídeo principal de la noticia, el joven mira desde la ventana emocionado, y sin poder contener las lágrimas, cómo sus familiares llegan al Hospital con su perra. "Antes de pedir permiso al centro para entrar, lo primero que han hecho es enseñarle a la perrita desde la calle", detalla Alfonso Arús.

"A veces, los gestos más pequeños pueden hacer muy feliz a una persona, le va a ayudar muchísimo", comenta Rocío Cano.

