"Casi nunca es por amor": la teoría viral de una psicóloga que explica por qué vuelven los exs

En Aruser@s, Alfonso Arús presenta la teoría de la psicóloga Silvia Severnio sobre por qué las exparejas suelen volver. Según la especialista, "casi nunca es por amor", sino por "comodidad, costumbre o ego".

Alfonso Arús presenta en el plató la teoría de Silvia Severnio, una psicóloga, sobre uno de los temas más comentados en redes: por qué las exparejas suelen volver. Según la especialista, "casi nunca es por amor".

Severnio sostiene que, cuando un ex reaparece, lo hace por "comodidad, sexo o compañía". Asegurando que, en la mayoría de los casos, "no buscan a la persona, sino la costumbre, el ego o la validación", e incluso apunta a que algunos lo hacen "para confirmar que todavía te tienen disponible".

"Cuando su nueva relación falla, vuelven buscando contención emocional, apoyo, validación, valores, pero no compromiso. Porque si hubiera sido amor real, no te hubieran soltado, ni te habrían cambiado, ni te habrían hecho sentir insuficiente", explica la especialista.

Tras el viral, Alfonso Arús abre debate entre los tertulianos en el plató. Tatiana Arús apunta que a veces "una mala experiencia con una nueva pareja puede llevarte a pensar que antes no estabas tan mal", mientras el presentador resume su reflexión con humor: "Eso es el clásico 'más vale malo conocido que bueno por conocer' o 'por interés te quiero, Andrés'".

Por su parte, Alba Gutiérrez defiende que las segundas oportunidades solo funcionan "cuando ha pasado mucho tiempo": "Hemos visto casos de personas que se conocieron muy jóvenes, siguieron sus caminos y en la madurez se reencontraron y han tenido una segunda oportunidad".

Elizabeth López, en cambio, concluye el debate recordando que muchas veces "las heridas siguen abiertas y hay cosas que se tienen que sanar antes de intentarlo de nuevo".

