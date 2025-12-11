Alfonso Arús alucina con la denuncia a un crucero por guardar en un congelador el cadáver de un pasajero que bebió 33 copas

En Aruser@s, muestra un caso tan insólito como inquietante: la denuncia contra la tripulación de un crucero acusada de meter en un congelador el cuerpo de un pasajero fallecido tras una noche de ingesta extrema de alcohol.

Alfonso Arús arrancó su sección de 'noticias sorprendentes' con una historia especialmente turbulenta. La viuda de un pasajero ha denunciado a la tripulación de un crucero por el trato que recibió su marido después de morir tras consumir 33 copas en una sola noche, acusando al personal de haber introducido el cadáver en un congelador en lugar de recibir la atención adecuada.

Tal como explica la colaboradora Alba Sánchez en el plató de Aruser@s, la pareja de California viajaba con su hijo de siete años. Durante una noche, el hombre consume 33 bebidas alcohólicas que lo dejan en un estado de intoxicación. Al regresar a su camarote, no lograba orientarse, entra en pánico y, según el testimonio de la viuda, la tripulación intentó reducirlo. Ella asegura que le administraron un sedante, le rociaron gas pimienta y que, tras este forcejeo, el hombre acabó falleciendo.

Ante esa situación, la mujer pide que el barco atraque en el puerto más cercano para trasladarlo a un hospital, pero afirma que la tripulación decide mantener el cuerpo en la morgue del crucero. De esta forma, no pudo recuperarlo hasta la llegada al destino final del viaje.

"¿El barman no le dijo que frenara cuando ya llevaba 18 copas?", se preguntó sorprendido Alfonso Arús. En el vídeo superior puede verse la reacción de los colaboradores ante una noticia tan surrealista como trágica.

