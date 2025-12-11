Alfonso Arús, al reto de dejar el móvil en un estadio de fútbol: "En España antes de que empiece se lo han robado"

El nuevo experimento del influencer John Nellis, el joven que se ha propuesto dejar su móvil en distintos estadios de fútbol para comprobar si sigue allí al finalizar el encuentro, en esta ocasión, acaba mal.

Alfonso Arús presenta en Aruser@s el segundo experimento del joven creador de contenido John Nellis, conocido por su peculiar serie de retos: dejar su teléfono móvil en un punto concreto de diferentes estadios de fútbol para comprobar si sigue allí al terminar el partido.

Esta vez, el escenario fue un encuentro del Inter de Miami en el que jugaban Lionel Messi, Luis Suárez y otras estrellas del equipo.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, Nellis deja su móvil en la entrada del estadio y se sitúa a unos metros para observar si alguien intenta llevárselo. Ante la aparente indiferencia de los aficionados, el joven decide confiar en la prueba, dirigirse a su asiento en la grada y disfrutar del partido.

Sin embargo, al regresar al punto exacto donde había dejado el dispositivo, se lleva la sorpresa: el móvil ya no está.

"¿Y le sorprende?", bromea Alfonso Arús, quien afirma que "en España, antes de que empiece siquiera el reto, ya se lo habrían robado". Algo en lo que está de acuerdo Alba Gutiérrez. "Aquí da igual que esté grabando, te lo quitan en tu cara", ironiza.

