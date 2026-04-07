El vídeo en el que Laura Pausini riñe a un señor bebido en pleno concierto: "¿Qué coño pasa?"

Laura Pausini ha conquistado Madrid con un espectacular concierto en el que ha tenido de artistas invitados a Jeanette y a Pablo López y ha protagonizado un momento viral al reñir a un fan borracho.

Laura Pausini ha conquistado Madrid tras sus conciertos en Valencia y Barcelona. La artista italiana ha causado sensación en el Movistar Arena, donde ha sorprendido con dos artistas invitados. La primera ha sido Jeanette, con la que ha cantando '¿Por qué te vas?'.

El otro artista invitado ha sido Pablo López, con el que ha interpretado sobre el escenario la conocida canción de López 'El Patio'. "Laura Pausini exige muchísimo", afirma Alfonso Arús en el plató, donde alucinan con cómo la italiana tiene el tono tan alto. "No he visto una mujer que lo tenga tan sumamente alto", destaca Angie Cárdenas.

Por otro lado, Laura Pausini ha protagonizado un momentazo al llamar la atención a un fan que estaba hablando a la vez que ella. "Señores, disculpen, ¿están hablando ahí?, que yo estoy hablando", afirma Laura Pausini mientras busca a la persona entre el público, al que ha insistido: "Hola, soy Laura Pausini y quiero saber qué coño está pasando ahí".

"Ah, está bebido", explica la cantante en el vídeo, donde hace la siguiente reflexión: "Yo no soy una cantante para beber, porque nosotros después del concierto vamos a follar". "Bebed poco, chicos, no ayuda", insiste la artista.

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