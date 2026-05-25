Alfonso Arús, al descubrir una familia unas cenizas ajenas en una urna comprada online: "Quizás la última voluntad del muerto era viajar"

Los virales surrealistas nunca dejan de sorprender en Aruser@s. Esta vez, un error funerario que ha dejado sin palabras a los colaboradores.

Alfonso Arús muestra en el programa una noticia que ha dejado sin palabras a los colaboradores. Todo ocurrió en Estados Unidos, donde una familia compró varias urnas a través de Amazon para repartir las cenizas de un familiar fallecido.

Sin embargo, al coger una de ellas, se dieron cuenta de que pesaba más que el resto. Al abrirla, descubrieron algo totalmente inesperado: contenía las cenizas de otra persona.

"Compraron varios lotes y una de las urnas pesaba más que las otras. Cuando la abrieron, se encontraron las cenizas", ha explicado Alba Sánchez en Aruser@s.

La colaboradora añade que la familia contactó con la empresa para explicar lo sucedido, pero la respuesta les indignó todavía más. "Les devolvieron el dinero y no les dijeron nada más. Ningún tipo de compensación ni tampoco aclararon si devolverían las cenizas a sus anteriores dueños", remarca Alba Sánchez.

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