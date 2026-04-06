El vídeo de la actuación de Antonio Orozco en el concierto de Laura Pausini: "Vaya lujazo"

Alfonso Arús destaca como "lujazo" que Antonio Orozco haya cantando 'Entre sombras y sombras' junto a Laura Pausini como artista invitado en el concierto de la italiana.

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s los momentazos vividos en el concierto de Laura Pausini en Valencia, donde, por ejemplo, subió a una fan al escenario para cantar con ella. "Laura Pausini fue muy considerada porque le puso los auriculares a la pequeña para que se escucha bien", destaca Tatiana Arús en el plató, donde afirma que "no es nada fácil" cantar junto a la artista italiana.

"Estaba nerviosa y dijo que era un día que no iba a olvidar jamás", cuenta la colaboradora de Aruser@s en el programa, donde Alfonso Arús reflexiona: "Estas cosas están muy bien porque enternecen y se ganan al público, pero si a mí me gusta mucho la canción y estoy esperando que cante mi cantante favorito la canción y me sale una niña de 12 años... por muy bien que cante la niña...".

"Esto ya lo hacía Julio Iglesias y me molestaba mucho", afirma Alfonso Arús, que, por otro lado, destaca la actuación de Antonio Orozco con Laura Pausini como artista invitado: "Vaya lujazo". Además, los cantantes cantaron el tema del artista 'Entre sombras y sombras'. "Te das cuenta de que los dos están disfrutando", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde el presentador resalta "que Laura Pausini exige muchísimo porque va muy alto".

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