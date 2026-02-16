El vídeo que Alice Campello ha borrado tras salir con un ramo de rosas en San Valentín: ¿hay reconciliación con Morata?

Alice Campello ha publicado este vídeo en el que sus hijos le dan un ramo de flores con San Valentín, pero rápidamente lo ha borrado. "Los niños no compran las rosas, hay alguien que compra las rosas por ellos", afirma Alfonso Arús.

Alice Campello ha publicado un tierno vídeo junto a sus hijos tras regalarle varios ramos de rosas. Sin embargo, la empresaria ha sorprendido a todos borrando dicho vídeo, lo que ha desatado los rumores. "No entendemos el motivo", explica Tatiana Arús, que destaca que en el vídeo, la influencer era sorprendida por sus hijos mientras se encontraba en la cama.

"No entiendo cómo Alice pretende que nos creamos que los niños le regalaron los rosas", afirma Alfonso Arús, que reflexiona en el plató de Aruser@s: "Los niños no compran las rosas, hay alguien que compra las rosas por los niños".

"¿Es el papá?", pregunta, por su lado, Tatiana Arús, que señala que, además, también tiene que haber alguien detrás grabando el momento. Porque, "las flores, ¿si no son de Morata de quién son?", pregunta el presentador de Aruser@s.

Un vídeo borrado que ha desatado los rumores tanto de una posible reconciliación entre Alice Campello y Álvaro Morata como de una posible nueva ilusión, aunque como recuerda Alfonso Arús, ambos han dicho que su separación "no está motivada por terceras personas".

